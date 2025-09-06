Almeno 60 persone sono state uccise in Nigeria in un attacco di Boko Haram

Almeno 60 persone sono state uccise in un attacco compiuto nel nord est della Nigeria da miliziani di Boko Haram, organizzazione jihadista nata nel paese all’inizio degli anni Duemila e che oggi è diffusa in diversi stati africani. L’attacco è avvenuto venerdì sera a Darul Jama, nello stato di Borno, vicino al confine con il Camerun (ma ne è stata data notizia solo il giorno dopo). Il numero dei morti è ancora provvisorio: secondo testimonianze raccolte dall’agenzia Reuters i miliziani avrebbero ucciso gli uomini che vivevano lì cercandoli casa per casa: molti erano appena tornati nella città dopo mesi passati in un campo profughi.

Da alcuni mesi l’esercito nigeriano starebbe cercando di riprendere il controllo della zona, con operazioni contro Boko Haram e il gruppo conosciuto come Stato Islamico delle province dell’Africa Occidentale (ISWAP). Venerdì i soldati a protezione di Darul Jama sono stati sopraffatti dai miliziani di Boko Haram: fra i morti ci sono anche sette soldati.