La notizia principale su quasi tutte le prime pagine di oggi è la morte dello stilista Giorgio Armani; alcuni giornali dividono l’apertura fra questa notizia e la riunione a Parigi dei paesi della cosiddetta “coalizione dei volenterosi”, che hanno ribadito il sostegno all’Ucraina nella guerra con la Russia e si sono impegnati a intervenire per garantire la sicurezza dell’Ucraina nel caso si arrivasse a una tregua. Avvenire e il Fatto aprono invece sull’incontro di ieri in Vaticano fra papa Leone XIV e il presidente israeliano Herzog, mentre i giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Italia e Estonia, per le qualificazioni ai prossimi Mondiali maschili di calcio.