La finale femminile degli US Open di tennis sarà tra Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova

La bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Amanda Anisimova si affronteranno nella finale degli US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis. Nella notte tra giovedì e venerdì (gli US Open si giocano a New York) hanno vinto le rispettive semifinali, entrambe con il punteggio di 2 set a 1 e in rimonta, dopo aver perso il primo set: Sabalenka ha battuto la statunitense Jessica Pegula, contro cui aveva giocato e vinto la finale dell’anno scorso; Anisimova invece ha battuto la giapponese Naomi Osaka. La finale è in programma sabato sera (l’orario invece è ancora da stabilire).

L’esito della semifinale di Sabalenka era quello più facile da prevedere, per quanto non del tutto scontato: la bielorussa è al primo posto della classifica mondiale, è la campionessa in carica del torneo e da alcuni anni ormai nei tornei che si giocano sul cemento (come gli US Open) perde molto raramente, grazie al suo tennis fatto di colpi potenti e veloci, giocati a un ritmo che al momento pochissime tenniste sono in grado di sostenere.

Tra queste però c’è sicuramente Anisimova, che dopo questo torneo salirà al quarto posto della classifica mondiale e gioca in modo per certi versi simile a Sabalenka, cioè puntando molto sulla potenza dei colpi da fondo campo. È alla sua seconda finale consecutiva (e seconda in assoluto) di un torneo del Grande Slam, dopo quella giocata a luglio a Wimbledon e persa malamente contro Iga Swiatek. La semifinale contro Osaka è stata una partita interessante e ben giocata da entrambe, due tenniste molto talentuose che negli ultimi mesi hanno rilanciato le proprie carriere: anche se ha solo 24 anni, Anisimova ha avuto per anni risultati molto al di sotto delle aspettative per via di problemi personali (che la portarono anche a saltare quasi un anno di tornei tra il 2023 e il 2024); Osaka invece di anni ne ha 27 e in passato è stata la numero 1 al mondo, ma non vince un torneo da 4 anni (nel frattempo ne ha passate parecchie).