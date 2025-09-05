Celebripost

Questa settimana le persone famose più fotografate erano prevedibilmente alla Mostra del cinema di Venezia, che finirà domani; se ve le siete perse potete recuperare qua le raccolte fotografiche quotidiane che le abbiamo dedicato. In questa selezione invece, oltre ad alcune delle foto migliori del festival, ci sono un po’ di celebrità sugli spalti degli US Open di tennis – Katie Holmes, Owen Wilson e Ben Stiller, Rami Malek e Anna Wintour – insieme ai primi a passare dal Toronto Film Festival, iniziato ieri, dove Ryan Reynolds e Colin Hanks hanno presentato il film John Candy: I Like Me, dedicato al comico canadese John Candy, e di cui sono rispettivamente produttore e regista. Per finire con la principessa britannica Kate Middleton, bionda.