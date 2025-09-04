Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sulla parata militare organizzata a Pechino, in Cina, per commemorare l’ottantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, a cui hanno assistito fra gli altri il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono l’incidente alla funicolare della Glória a Lisbona, il successo della proposta di acquisto di Mediobanca da parte di MPS, l’attacco israeliano in Libano nella zona in cui stavano lavorando alcuni membri della missione UNIFIL della Nazioni Unite, e il viaggio delle barche della Global Sumud Flotilla verso la Striscia di Gaza.