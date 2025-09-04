Le elezioni in Giamaica sono state vinte dal partito del primo ministro Andrew Holness, di centrodestra, che governerà per un terzo mandato

In Giamaica il Partito Laburista Giamaicano (JLP), di centrodestra, ha vinto le elezioni politiche che si sono svolte il 3 settembre: secondo i risultati preliminari ha ottenuto almeno 34 dei 63 seggi della Camera, contro i 29 del Partito Nazionale del Popolo, di centrosinistra. Il leader del JLP è il primo ministro Andrew Holness, che con questa vittoria si appresta a governare per un terzo mandato. Holness ha 53 anni ed è primo ministro dal 2016, ed era stato confermato per un secondo mandato nelle elezioni del 2020. Nel 2011 era diventato primo ministro a seguito delle dimissioni di Bruce Golding, ma aveva governato solo per 74 giorni prima di essere sconfitto alle successive elezioni.