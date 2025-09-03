I Radiohead hanno annunciato che faranno un nuovo tour dopo 7 anni, e suoneranno anche a Bologna, a novembre

Il gruppo rock inglese Radiohead, fra i più apprezzati e influenti degli ultimi trent’anni, ha annunciato che farà una serie di concerti in Europa tra novembre e dicembre del 2025, dopo più di sette anni dall’ultimo tour internazionale, terminato con un concerto a Philadelphia, negli Stati Uniti, il primo agosto del 2018.

Il primo concerto sarà il 4 novembre a Madrid e l’ultimo il 12 dicembre a Berlino, e il tour includerà anche quattro date in Italia: saranno tutte a Bologna, il 14, 15, 17 e 18 novembre alla Unipol Arena. La band si esibirà anche a Londra e Copenaghen. In ogni città ci saranno quattro concerti. La vendita dei biglietti inizierà il 12 settembre, ma è necessario iscriversi in anticipo sul sito del gruppo (le iscrizioni apriranno alle 11 di venerdì 5 settembre e chiuderanno alle 23 di domenica 7 settembre).

– Leggi anche: Una canzone dei Radiohead