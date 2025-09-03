L’incontro di ieri a Pechino fra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Putin e la parata militare di oggi nella capitale cinese sono la notizia di apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi. Qualche giornale segue invece il viaggio verso la Striscia di Gaza delle barche che formano la Global Sumud Flotilla, il Giornale apre sulla morte del giornalista Emilio Fede, il Manifesto si occupa delle critiche alla presidente della Commissione Europea von der Leyen, il Fatto titola sulla spesa militare dell’Unione Europea, e Domani indaga sulla gestione del sito sessista Phica.net.