L’Italia è in semifinale ai Mondiali femminili di pallavolo

L’Italia ha battuto per 3 set a 0 (25-17, 25-21, 25-18) la Polonia nei quarti di finale dei Mondiali femminili di pallavolo, qualificandosi per le semifinali. Per la Nazionale allenata da Julio Velasco è la trentaquattresima vittoria consecutiva: non perde dal giugno del 2024. In questi Mondiali, che si stanno giocando in Thailandia, aveva battuto Slovacchia, Cuba e Belgio ai gironi e poi la Germania agli ottavi di finale, anche in quel caso con un punteggio di 3-0.

Almeno sulla carta, la Polonia doveva essere un’avversaria più impegnativa, ma l’Italia l’ha battuta senza troppi problemi, giocando come sempre in modo convincente e dimostrandosi superiore in difesa, a muro e in attacco, soprattutto nei momenti decisivi dei set. L’opposta Paola Egonu ha fatto 19 punti, la centrale Sarah Fahr 12, con 4 muri.

In semifinale, sabato 6 settembre, l’Italia affronterà la vincente di Francia-Brasile (che si gioca giovedì). Nell’altro quarto di finale giocato oggi, il Giappone ha vinto 3-2 contro i Paesi Bassi, e in semifinale ora attende una tra Stati Uniti e Turchia.