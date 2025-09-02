Sulla maggior parte dei giornali l’apertura è dedicata all’incidente all’aereo su cui viaggiava domenica la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che per un’interferenza al sistema GPS, di cui si sospetta la responsabilità della Russia, è stato costretto ad atterrare a Plovdiv, in Bulgaria, senza poter usare alcuni strumenti elettronici. Qualche giornale titola invece sui dati sulla disoccupazione in Italia a luglio, al livello più basso dal 2007, il Manifesto apre sulla riunione dei paesi che fanno parte dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, e i giornali sportivi commentano gli ultimi scambi del calciomercato che si è chiuso ieri sera.