Chloe Malle è la nuova capa dei contenuti editoriali di Vogue America, dopo le dimissioni di Anna Wintour

Chloe Malle è diventata la nuova capa dei contenuti editoriali di Vogue America, la più importante rivista di moda del mondo. Succede ad Anna Wintour, una delle giornaliste di moda più note e influenti, che dirigeva l’edizione statunitense di Vogue dal 1988 e si era dimessa lo scorso giugno.

Malle ha 39 anni ed entra in carica da oggi. Finora aveva diretto il sito della testata, Vogue.com, e aveva co-condotto The Run-Through with Vogue, un podcast settimanale di moda e cultura prodotto sempre dalla rivista (non si sa se continuerà a farlo). Malle è la figlia dell’attrice statunitense Candice Bergen e del registra francese Louis Malle.

Formalmente il ruolo di Malle è quello di head of editorial content, e non quello di direttrice (editor in chief, in inglese) perché Wintour aveva deciso di non assegnare più la carica dopo le sue dimissioni. Malle lavorerà comunque a stretto contatto con Wintour, che ora è direttrice editoriale globale della testata, ossia supervisiona la pubblicazione di Vogue America e di altre dieci edizioni nazionali di Vogue.

