È stato arrestato a Barcellona Bobo Jiang, il trafficante di droga che era evaso a Prato a luglio, togliendosi le manette

Lunedì è stato arrestato a Barcellona Bobo Jiang, l’uomo cinese di 38 anni che era già stato arrestato a Prato lo scorso luglio, dopo essere stato trovato in possesso di mezzo chilo di droghe illegali. Jiang era però riuscito a fuggire con apparente facilità: si era tolto le manette e se ne era andato dalla questura. La procura di Prato lo ritiene uno dei principali responsabili dello spaccio di droghe illegali in Toscana e a Milano. Su di lui c’erano due mandati d’arresto europei. Secondo le indagini sulla sua fuga, in questi mesi di latitanza Jiang si sarebbe spostato più volte tra il Belgio e la Spagna, passando per la Francia.

