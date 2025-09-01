Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le anticipazioni pubblicate dal Washington Post sul piano del presidente degli Stati Uniti Trump per la ricostruzione della Striscia di Gaza, che prevederebbe il controllo degli Stati Uniti sulla zona per dieci anni e 5mila dollari per chi lascia volontariamente la Striscia, e l’incontro a Tientsin, in Cina, dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, con la partecipazione fra gli altri dei capi di stato e di governo di Cina, India e Russia. Qualche giornale comincia poi ad affrontare i possibili contenuti della prossima legge di bilancio, Libero titola sulla partenza delle barche della Global Sumud Flotilla per portare aiuti alimentari a Gaza, e Domani si occupa dei rapporti fra la Lega e la Russia. I giornali sportivi commentano i risultati di ieri del campionato di Serie A maschile di calcio e le ultime trattative del calciomercato, che finisce stasera.