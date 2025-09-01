Nestlé ha licenziato il CEO Laurent Freixe per una relazione non dichiarata con una dipendente

La grande multinazionale svizzera del settore alimentare Nestlé ha licenziato il suo amministratore delegato Laurent Freixe perché non aveva dichiarato una relazione con una dipendente. Freixe, che ha 63 anni ed era entrato in carica esattamente un anno fa, sarà sostituito da Philipp Navratil, che dirigeva Nespresso, la divisione di Nestlé per il caffè in capsule. La relazione non dichiarata di Freixe con una sua subordinata diretta violava il codice di condotta dell’azienda, ha detto Nestlé, che sul caso ha condotto un’indagine interna coordinata dal presidente Paul Bulcke. Anche Bulcke, peraltro, lascerà prossimamente l’azienda: a giugno era stato annunciato che si dimetterà l’anno prossimo.