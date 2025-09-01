Il portiere della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma giocherà nel Manchester City

Nell’ultimo giorno di calciomercato il portiere della Nazionale italiana di calcio Gianluigi Donnarumma è stato acquistato dal Manchester City: non è ancora ufficiale, ma tutti i principali media la danno come cosa fatta. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha scritto che il Manchester City pagherà al Paris Saint-Germain circa 30 milioni di euro e che Donnarumma firmerà un lungo contratto con la squadra che gioca nella Premier League, il principale campionato inglese e il più competitivo al mondo.

Donnarumma ha 26 anni, è considerato uno dei migliori portieri al mondo ed è l’unico calciatore italiano candidato quest’anno al Pallone d’Oro, il più prestigioso premio individuale nel calcio. Di recente è stato protagonista dell’eccezionale stagione 2024-2025 del Paris Saint-Germain, conclusa con la vittoria di tre trofei nazionali e della Champions League: è probabile che, grazie soprattutto alle parate fatte nella fase a eliminazione diretta del torneo, a fine anno vincerà il premio di miglior portiere del 2025.

All’inizio della nuova stagione tuttavia le cose tra Donnarumma e il Paris Saint-Germain si sono complicate: c’entrano l’acquisto di un nuovo portiere (Lucas Chevalier dal Lille), preferito dall’allenatore Luis Enrique perché più bravo a impostare il gioco con i piedi, e i problemi nella trattativa per il rinnovo del contratto di Donnarumma, che sarebbe scaduto alla fine della prossima stagione. Anche il passaggio dal Milan al Paris Saint-Germain, avvenuto nell’estate del 2021, era stato abbastanza burrascoso (alla fine se n’era andato a parametro zero, cioè alla scadenza del contratto).

Donnarumma, che ha già 74 presenze con l’Italia, giocherà quindi nel Manchester City, la squadra allenata da Pep Guardiola e una delle migliori al mondo (anche se la scorsa stagione è andata piuttosto male), che ha appena ceduto il suo precedente portiere titolare, il brasiliano Ederson, al Fenerbahce.