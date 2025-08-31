Oscar Piastri ha vinto il Gran Premio d’Olanda di Formula 1, mentre le Ferrari sono uscite di pista

Il pilota della McLaren Oscar Piastri, leader del Mondiale, ha vinto il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 che si è svolto domenica al circuito di Zandvoort: è arrivato primo davanti a Max Verstappen della Red Bull e a Isack Hadjar della Racing Bulls (la scuderia con sede a Faenza che si chiamava AlphaTauri fino al 2024, di proprietà di Red Bull).

Piastri era partito in pole position e ha mantenuto la prima posizione per tutta la gara, nonostante diverse interruzioni con intervento della safety car. Al 24° giro infatti Lewis Hamilton della Ferrari è uscito di pista, colpendo il muro, e si è dovuto ritirare; poi il suo compagno di squadra Charles Leclerc è stato colpito dalla macchina di Kimi Antonelli, e anche lui è uscito di pista; infine anche Lando Norris, compagno di Piastri e secondo nella classifica piloti del Mondiale, si è ritirato per un problema tecnico mentre era in seconda posizione.