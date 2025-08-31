Le prime pagine di oggi
I dazi illegali di Trump, la riunione internazionale a Shanghai con Xi Jinping e Putin, e Jannik Sinner agli US Open
La mancanza di grosse notizie rende le prime pagine di oggi piuttosto diverse tra loro, anche se c’è una lieve maggioranza di quotidiani nazionali che sceglie di aprire con i dazi di Trump, che sono stati giudicati illegali da un tribunale federale statunitense. Altri mettono in prima pagina ancora l’offensiva militare a Gaza, oppure l’incontro previsto per domenica tra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin, a Shanghai. Gli sportivi si occupano soprattutto di Serie A (la Roma e il Napoli hanno vinto entrambe 1-0) ma anche di Jannik Sinner, che sabato sera ha battuto Denis Shapovalov in quattro set e si è qualificato per gli ottavi di finale agli US Open di tennis.