La mancanza di grosse notizie rende le prime pagine di oggi piuttosto diverse tra loro, anche se c’è una lieve maggioranza di quotidiani nazionali che sceglie di aprire con i dazi di Trump, che sono stati giudicati illegali da un tribunale federale statunitense. Altri mettono in prima pagina ancora l’offensiva militare a Gaza, oppure l’incontro previsto per domenica tra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin, a Shanghai. Gli sportivi si occupano soprattutto di Serie A (la Roma e il Napoli hanno vinto entrambe 1-0) ma anche di Jannik Sinner, che sabato sera ha battuto Denis Shapovalov in quattro set e si è qualificato per gli ottavi di finale agli US Open di tennis.