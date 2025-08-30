La Nazionale femminile di pallavolo ha battuto la Germania agli ottavi di finale ai Mondiali, e si è qualificata per i quarti

La Nazionale femminile di pallavolo ha battuto per 3-0 (25-22, 25-18, 25-11) la Germania agli ottavi di finale dei Mondiali in corso in Thailandia, qualificandosi così per i quarti del torneo. Nei primi due set la partita è stata molto equilibrata e la Nazionale tedesca ha messo in difficoltà le italiane, che però nel terzo hanno sempre dominato. Quella di sabato è stata la trentatreesima vittoria consecutiva per la Nazionale allenata da Julio Velasco: ai quarti incontrerà la vincente di Polonia-Belgio, in programma sabato pomeriggio alle 15:30 italiane.

– Leggi anche: I Mondiali femminili di pallavolo sono molto italiani