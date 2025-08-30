Le prime pagine di oggi
L'offensiva israeliana su Gaza City, le trattative per una tregua fra Russia e Ucraina, e la manifestazione a Venezia contro la guerra a Gaza
Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’inizio della nuova offensiva militare israeliana su Gaza City e le iniziative diplomatiche europee per arrivare a una tregua fra Russia e Ucraina, con l’invito al presidente russo Putin a dare una risposta entro lunedì sull’incontro con il presidente ucraino Zelensky. Qualche giornale titola invece sulla manifestazione di oggi a Venezia in solidarietà con la popolazione palestinese (in concomitanza con la Mostra del cinema), il Manifesto apre sui dati dell’ISTAT sul prodotto interno lordo italiano nel secondo trimestre del 2025, e il Messaggero si occupa delle proposte del ministro dell’Istruzione Valditara in vista dell’inizio dell’anno scolastico.