Trump ha ordinato di interrompere la protezione del Secret Service per l’ex vicepresidente Kamala Harris

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato di interrompere la protezione del Secret Service, l’agenzia governativa statunitense che si occupa della sicurezza del presidente, dei vice e degli ex presidenti, per Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti durante il mandato di Joe Biden tra il 2021 e il 2025. La notizia è stata data da CNN, che per prima ha ottenuto una copia della lettera in cui Trump comunicava la decisione.

Secondo la legge statunitense, ogni persona che ha svolto l’incarico di vicepresidente ha diritto a sei mesi di protezione del Secret Service una volta terminato il mandato. Per Harris questa protezione sarebbe scaduta il 21 luglio. Tuttavia, lei non aveva perso la protezione perché Biden l’aveva estesa di un ulteriore anno poco prima di terminare il suo mandato da presidente, tramite una direttiva che fino ad ora non era nota. Trump ha ordinato di interrompere la protezione a partire dall’1 settembre. CNN ha scritto che non ha ricevuto spiegazioni sul motivo delle scelte né da un portavoce di Biden né da uno di Trump.

La legge stabilisce che la protezione per gli ex presidenti duri tutta la vita.

