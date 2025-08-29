Ci sarà un nuovo processo contro tre agenti di polizia coinvolti in un noto caso di pestaggio a morte di un uomo afroamericano a Memphis

Negli Stati Uniti la giudice federale Sheryl Lipman ha ordinato di rifare il processo contro tre agenti della polizia di Memphis che nel 2023 erano stati ripresi assieme ad altri due poliziotti mentre picchiavano brutalmente Tyre Nichols, un uomo 29enne nero morto tre giorni dopo.

La decisione riguarda solo il processo federale e non quello statale, in cui erano accusati di omicidio e altri reati gravi, in cui erano stati assolti. Nel processo che sarà rifatto i tre erano stati giudicati colpevoli per l’accusa di aver corrotto i testimoni ma assolti per quella di aver violato i diritti civili di Nichols uccidendolo. La morte di Nichols aveva causato molta indignazione e proteste negli Stati Uniti contro la brutalità della polizia, anche per i motivi futili per cui avvenne (fu fermato durante un controllo stradale) e perché gli stessi agenti coinvolti erano neri.

La giudice Lipman ha accolto la richiesta degli avvocati degli agenti, che sostenevano che il giudice che aveva seguito il processo avesse pregiudizi contro la polizia. Gli altri due agenti coinvolti si erano dichiarati colpevoli nel processo federale, e la decisione non li riguarda.