L’apertura di quasi tutti i giornali di oggi è dedicata al grande bombardamento russo su Kiev, che ha causato la morte di più venti persone e ha colpito anche la sede della rappresentanza diplomatica dell’Unione Europea. Il Sole 24 Ore comincia ad anticipare quali potrebbero essere i contenuti della legge di bilancio, il Fatto si occupa del “piano casa” proposto dalla presidente del Consiglio Meloni al Meeting di Rimini, la Verità titola sui finanziamenti dell’Unione Europea per le spese per la difesa, e Libero critica il Comune di Milano per la ricerca di una nuova sede per il centro sociale Leoncavallo. I giornali sportivi, oltre alle notizie sul calciomercato, commentano il sorteggio delle partite della Champions League.