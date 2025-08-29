Le prime convocazioni di Gennaro Gattuso per le partite della Nazionale

La Federazione calcistica italiana (FIGC) ha annunciato l’elenco dei 28 calciatori convocati per le prossime partite della Nazionale italiana maschile, i primi scelti dal nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso. Sono le convocazioni in vista delle partite del 5 settembre contro l’Estonia e dell’8 settembre contro Israele, i cui risultati influiranno sulle qualificazioni per i Mondiali del 2026.

Come portieri, sono stati convocati Marco Carnesecchi dell’Atalanta, Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain, Alex Meret del Napoli e Guglielmo Vicario del Tottenham.

Come difensori invece Gattuso ha scelto Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool) e Gianluca Mancini (Roma).

I centrocampisti convocati sono Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio) e Sandro Tonali (Newcastle), mentre gli attaccanti sono Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atlético Madrid), Mateo Retegui (Al Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta) e Mattia Zaccagni (Lazio). Per Leoni, Fabbian e Esposito sono le prime convocazioni in Nazionale.

I calciatori convocati parteciperanno al raduno al Centro tecnico federale di Coverciano che inizierà il 31 agosto. Sia la partita con l’Estonia, che si giocherà a Bergamo, che quella contro Israele, in programma a Debrecen, in Ungheria, saranno trasmesse in diretta su Rai 1.

