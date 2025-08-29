Le nuotatrici italiane Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state accusate di furto e fermate brevemente dalla polizia a Singapore

Nei giorni scorsi due nuotatrici della nazionale italiana, Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, erano state fermate dalla polizia all’aeroporto di Singapore con un’accusa di furto. Lo ha scritto venerdì la Gazzetta dello Sport, e più tardi ne ha parlato anche Pilato con un post su Instagram. Le due nuotatrici sono poi state liberate e lasciate tornare in Italia dopo due giorni, passati in albergo, anche grazie all’intervento dell’ambasciata italiana a Singapore. Pilato e Tarantino, che hanno 20 e 22 anni, erano andate a Singapore per partecipare ai Mondiali di nuoto, tra l’11 luglio e il 3 agosto; poi avevano trascorso un periodo di vacanza a Bali, in Indonesia, prima di tornare a Singapore e poi rientrare in Italia.