  • Media
  • Giovedì 28 agosto 2025

Le prime pagine di oggi

Il discorso di Meloni a Rimini, l'attacco in una chiesa a Minneapolis, e l'apertura della Mostra del cinema di Venezia

Tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura all’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini: i titoli si concentrano sulle sue parole su un piano casa per le giovani coppie e su iniziative a favore del ceto medio a cui starebbe lavorando il governo, sulle accuse a “magistrati politicizzati” per gli interventi sulla gestione delle persone migranti e sulle critiche alle azioni militari israeliane nella Striscia di Gaza.

Tag: giornali-prime pagine-quotidiani-rassegna stampa

