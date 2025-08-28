Le prime pagine di oggi
Il discorso di Meloni a Rimini, l'attacco in una chiesa a Minneapolis, e l'apertura della Mostra del cinema di Venezia
Tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura all’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini: i titoli si concentrano sulle sue parole su un piano casa per le giovani coppie e su iniziative a favore del ceto medio a cui starebbe lavorando il governo, sulle accuse a “magistrati politicizzati” per gli interventi sulla gestione delle persone migranti e sulle critiche alle azioni militari israeliane nella Striscia di Gaza.