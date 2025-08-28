Andy Díaz e Larissa Iapichino hanno vinto la Diamond League di atletica leggera nel salto triplo e nel salto in lungo

Gli atleti italiani Andy Díaz e Larissa Iapichino hanno vinto le rispettive finali nella Diamond League di atletica leggera, nel salto triplo e nel salto in lungo. La Diamond League è una competizione annuale con più tappe, l’ultima delle quali – organizzata a Zurigo, in Svizzera – è la finale, a cui partecipano gli atleti e le atlete più forti. Díaz ha 29 anni e ha vinto nel salto triplo saltando 17 metri e 56 centimetri: per lui è la terza vittoria in carriera, la prima da quando gareggia per l’Italia. Iapichino ha 23 anni ed è arrivata prima nel salto in lungo femminile con una distanza di 6 metri e 93 centimetri, uno in più della tedesca Malaika Mihambo. Figlia dell’astista Gianni Iapichino e della lunghista Fiona May, Iapichino aveva vinto la Diamond League anche nel 2024.

Per entrambi, il principale obiettivo stagionale restano comunque i Mondiali di atletica leggera, che si terranno a Tokyo, in Giappone, dal 13 al 21 settembre.