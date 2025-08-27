Le prime pagine di oggi
La manifestazione a Tel Aviv per la liberazione degli ostaggi, Trump contro la Federal Reserve, e le accuse alla Libia per gli spari alla nave di una ong
La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulla grande manifestazione di ieri a Tel Aviv per protestare contro la guerra nella Striscia di Gaza e per chiedere la liberazione degli ostaggi ancora detenuti da Hamas, e sulle iniziative internazionali per cercare di fermare le operazioni militari israeliane. Il Messaggero apre invece sulle modifiche alle norme sulle pensioni a cui starebbe lavorando il governo, il Giornale si occupa della situazione politica ed economica in Francia, e Libero della gestione delle persone migranti.