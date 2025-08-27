Il calciatore Alessandro Florenzi ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Ha 34 anni e nelle ultime quattro stagioni aveva giocato col Milan: lo scorso anno aveva però giocato una sola partita, a maggio, al termine di molti mesi di recupero da un infortunio al ginocchio. Florenzi aveva iniziato la carriera alla Roma, squadra della sua città di cui era tifoso fin da bambino e in cui aveva giocato fino al 2020. All’inizio giocava come centrocampista, ma nella Roma si era affermato come terzino destro. Dopo aver lasciato la Roma aveva giocato in prestito al Valencia e al Paris Saint-Germain. In carriera ha vinto uno Scudetto col Milan nel 2022 e gli Europei con la Nazionale italiana nel 2021.