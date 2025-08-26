Valtteri Bottas e Sergio Pérez saranno i piloti della Cadillac nella prossima stagione di Formula 1

L’azienda automobilistica statunitense Cadillac ha annunciato che il prossimo anno Valtteri Bottas e Sergio Pérez saranno i piloti della propria squadra in Formula 1. Per Cadillac, che è di proprietà di General Motors, il prossimo sarà il primo anno nel campionato di corse automobilistiche più importante al mondo. Bottas e Pérez sono entrambi piloti con molta esperienza: il primo, finlandese, è stato per due volte vicecampione del mondo con la Mercedes, nel 2019 e nel 2020; mentre Pérez, messicano, è arrivato al secondo posto del Mondiale nel 2023, dietro all’allora compagno di squadra della Red Bull Max Verstappen. Nessuno dei due sta gareggiando nella stagione in corso.