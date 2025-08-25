In provincia di Teramo un uomo di 27 anni è stato trovato morto davanti al proprio computer, con una maschera sul viso

Domenica sera a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, un uomo di 27 anni è stato trovato morto dai genitori davanti al proprio computer acceso: indossava una maschera da cui potrebbe aver inalato una sostanza tossica, secondo le prime ricostruzioni diffuse dai giornali. La procura di Teramo ha aperto un’indagine sulla morte dell’uomo e ha ordinato un’autopsia per accertare le cause della morte.