Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia d’oro nel cerchio ai Mondiali di ginnastica ritmica
La ginnasta italiana Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia d’oro nell’esercizio del cerchio ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro, in Brasile. Nella finale della specialità Raffaeli ha ottenuto un punteggio di 30.650, davanti alla bulgara Stiliana Nikolova e alla tedesca Anastasia Simakova. Subito dopo ha vinto anche la medaglia di bronzo nell’esercizio della palla. Raffaeli ha 21 anni e ha vinto in tutto sei medaglie d’oro nelle sue partecipazioni ai Mondiali: alle Olimpiadi di Parigi aveva vinto il bronzo nel concorso individuale all-around, quello in cui le ginnaste si esibiscono in quattro prove con quattro attrezzi (cerchio, palla, clavette e nastro).