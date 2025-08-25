Le prime pagine di oggi
Le trattative per una tregua fra Russia e Ucraina, le piogge in Romagna, e i risultati della prima giornata di Serie A
Le trattative per arrivare a una tregua fra Russia a Ucraina che non sembrano al momento portare a risultati concreti, nel giorno in cui l’Ucraina celebra l’anniversario della sua indipendenza, sono la notizia principale sulle prime pagine dei giornali di oggi. La Stampa apre invece sulle parole del ministro degli Esteri Tajani sui rapporti con la Francia dopo le dichiarazioni del ministro dei Trasporti Salvini contro il presidente Macron, il Giornale critica il soccorso delle persone migranti da parte delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo, e Libero titola sulle ipotesi di modifiche alle norme sulle pensioni a cui starebbe lavorando il governo. I giornali sportivi commentano i risultati di ieri nella prima giornata del campionato di calcio di Serie A maschile, con la vittoria della Juventus con il Parma.