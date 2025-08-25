È morto a 96 anni l’attore Jerry Adler, noto soprattutto per “I Soprano”

È morto a 96 anni Jerry Adler, attore statunitense noto principalmente per aver recitato nella serie tv I Soprano, in cui aveva interpretato il ruolo di Herman “Hesh” Rabkin, consigliere e amico del protagonista, il boss Tony Soprano (interpretato da James Gandolfini). Adler era nato a New York ed era stato soprattutto un noto attore di teatro: solo negli anni Novanta aveva incominciato a recitare anche in tv e al cinema. Uno dei suoi primi film fu Misterioso omicidio a Manhattan, diretto da Woody Allen, in cui interpretava il vicino di casa dei personaggi di Allen e Diane Keaton, sospettato dai due di aver ucciso la moglie.