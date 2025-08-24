In Vietnam il governo ha ordinato a circa 500mila persone di abbandonare le proprie case in vista dell’arrivo del tifone Kajiki

In Vietnam il governo ha ordinato a circa 586mila persone di abbandonare le proprie case in vista dell’arrivo del tifone Kajiki, atteso per lunedì: le persone interessate dall’ordine di evacuazione vivono nelle province centrali di Thanh Hoa, Quang Tri, Hue e Da Nang. Il tifone si sta spostando verso il Vietnam dalla Cina, con venti che hanno raggiunto velocità di oltre 160 chilometri orari e che sono in aumento: per quanto ci si aspetta che la loro intensità diminuisca man mano che il tifone avanza all’interno del Vietnam, dovrebbero raggiungere i 200 chilometri orari e provocare piogge molto abbondanti. Nel frattempo sono stati cancellati una ventina di voli aerei e il governo ha consigliato alle imbarcazioni di non lasciare i porti.