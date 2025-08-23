La Francia ha battuto l’Italia 24-0 ai Mondiali femminili di rugby

La Francia ha battuto l’Italia 24 a 0 nella prima partita dei Mondiali femminili di rugby, che si è tenuta a Exeter, in Inghilterra. L’Italia giocherà le prossime due partite del girone contro il Sudafrica il prossimo 31 agosto, e contro il Brasile il 7 settembre: può ancora sperare di qualificarsi ai quarti di finale. I Mondiali femminili di rugby sono iniziati in Inghilterra venerdì e si concluderanno il 27 settembre con la finale nello stadio londinese di Twickenham, lo storico stadio del rugby inglese. La finale sarà quasi di certo la partita di rugby femminile con più spettatori di sempre, e ci sono buone probabilità che a giocarsela saranno Inghilterra e Nuova Zelanda, le favorite di questa decima edizione dei Mondiali.