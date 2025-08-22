Il cantante Lil Nas X è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito un poliziotto mentre camminava in mutande su un viale a Los Angeles

Venerdì a Los Angeles il cantante statunitense Lil Nas X è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito un poliziotto, dopo essere stato brevemente ricoverato per una sospetta overdose. Gli eventi che hanno portato all’arresto non sono ancora del tutto chiari: la polizia di Los Angeles ha detto di aver ricevuto intorno alle 5:30 del mattino una chiamata che segnalava la presenza di un uomo in mutande che camminava al centro del Ventura Boulevard, una strada solitamente molto trafficata ma che a quell’ora era vuota. Una volta arrivati sul posto gli agenti avrebbero trovato Lil Nas X in uno stato alterato e lui li avrebbe «caricati» correndo minacciosamente contro di loro: per questo l’avrebbero arrestato. Subito dopo gli agenti l’hanno portato in ospedale, sospettando che il cantante stesse avendo un’overdose. Poco dopo però è stato dimesso e portato in carcere.

Un video pubblicato dal sito scandalistico TMZ e che sarebbe stato filmato poco prima dell’arresto mostra Lil Nas X, con indosso solo delle mutande e degli stivali, camminare e ballare al centro del viale mentre canta e dice cose poco comprensibili all’automobilista che lo sta filmando.

Lil Nas X, il cui vero nome è Montero Lamar Hill, ha 26 anni ed è conosciuto anche per il suo stile eccentrico. È diventato famoso nel 2018 con il singolo “Old Town Road”, per cui nel 2019 è diventato il primo uomo apertamente gay a ricevere un premio dalla Country Music Association. Nel 2021 è uscito il suo album d’esordio, Montero, e l’anno dopo è stato l’artista più nominato ai Grammy Awards, i più importanti premi musicali negli Stati Uniti, vincendone due. A marzo erano usciti alcuni singoli che anticipavano l’uscita del suo secondo album, Dreamboy, la cui data di uscita non è stata ancora annunciata.