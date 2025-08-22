I principali quotidiani nazionali hanno in prima pagina le notizie sullo sgombero del Leoncavallo, lo storico centro sociale di Milano, e sull’inizio delle operazioni dell’esercito israeliano per occupare la città di Gaza, nel nord della Striscia. Parlano anche dei dettagli dell’accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea, diffusi ieri. Molti giornali riportano anche la bocciatura da parte dell’assemblea dei soci di Mediobanca del piano per comprare Banca Generali.