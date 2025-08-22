Un autobus si è ribaltato a Pembroke, nello stato di New York: ci sono diversi morti

Venerdì un autobus si è ribaltato vicino a Pembroke, nello stato di New York: sono morte diverse persone, tra cui un bambino, ma il numero esatto non è ancora stato confermato. L’autobus stava rientrando a New York dopo una gita alle cascate del Niagara, e trasportava 52 turisti, prevalentemente di origini indiana, cinese e filippina. L’autista ha perso il controllo del mezzo sull’Interstate 90, l’autostrada che collega la parte orientale dello stato di New York con quella occidentale, nei pressi dello svincolo di Pembroke. Dopo aver colpito lo spartitraffico, l’autobus è uscito di strada ed è finito in un fossato sul lato destro della carreggiata.

James O’Callaghan, un agente di polizia dello stato di New York, ha detto che la maggior parte dei passeggeri non indossava le cinture di sicurezza e che alcuni sono stati trovati all’esterno dell’autobus, dopo che i finestrini si erano infranti nello schianto. O’Callaghan ha aggiunto di aver parlato con l’autista, sopravvissuto all’incidente, e di aver compreso come si siano svolti i fatti, senza aggiungere altri particolari.