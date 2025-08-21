Le prime pagine di oggi
L'approvazione dei nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania, di nuovo l'Ucraina, di nuovo Pippo Baudo
Oggi quasi tutti i quotidiani dedicano spazio in prima pagina all’approvazione da parte di Israele di nuovi insediamenti in Cisgiordania, illegali secondo il diritto internazionale. Hanno ancora un certo rilievo anche le trattative sulla guerra in Ucraina, con le incertezze relative a un possibile futuro incontro bilaterale con la Russia. Si parla molto, specialmente sui giornali locali, dei funerali di Pippo Baudo, avvenuti ieri nel paese in cui è nato: Militello, in Sicilia.