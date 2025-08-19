Per insegnare in Oklahoma i docenti della California e di New York dovranno dimostrare di non avere «un’ideologia radicale di sinistra»

Per lavorare nelle scuole pubbliche dell’Oklahoma, uno stato saldamente repubblicano, gli insegnanti che provengono dagli stati di New York e California, storicamente a maggioranza democratica, dovranno superare un test volto a verificare le loro convinzioni su alcuni temi cari ai Repubblicani, come le questioni di genere o la religione: lo ha annunciato Ryan Walters, il sovrintendente all’istruzione, la principale autorità nello stato in materia di scuola pubblica. Il test non è ancora stato reso pubblico, ma un portavoce del dipartimento dell’Istruzione ha detto che è pronto e che sarà reso pubblico «presto».

Walters ha detto che la preparazione del test, composto da 50 domande, è stata assegnata a PragerU, un’organizzazione conservatrice che produce brevi video educativi dall’impostazione ideologica vicina a quella dei Repubblicani. Per il momento sono state condivise con la stampa solo le prime cinque domande, che sono perlopiù a tema civico e istituzionale. Walters ha però aggiunto che ci saranno anche quesiti sulle «differenze biologiche tra i generi» e ha specificato che il test servirà a «salvaguardare» gli studenti dell’Oklahoma da insegnanti con «un’ideologia radicale di sinistra». Secondo i critici il test è un modo per verificare l’adesione degli insegnanti all’ideologia del presidente Donald Trump, oltre che un ostacolo all’ingresso di insegnanti da fuori in uno stato dove sono già pochi.

Non è la prima volta che l’Oklahoma prende decisioni contestate in ambito di istruzione: a giugno del 2024 per esempio aveva ordinato a tutte le scuole pubbliche di tenere una Bibbia in aula e di includere nei programmi didattici l’insegnamento della Bibbia e dei Dieci comandamenti, una mossa che molti avevano considerato una violazione della laicità dello stato.