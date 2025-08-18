Entro la fine dell’anno il canale statunitense di notizie MSNBC cambierà nome in MS NOW

Entro la fine dell’anno il canale all news statunitense MSNBC, il principale canale di orientamento progressista del paese, cambierà nome in My Source News Opinion World, abbreviato in MS NOW; cambierà anche il tradizionale logo, che oggi richiama una coda di pavone colorata ed è associato a NBCUniversal, una delle aziende da cui ha avuto origine. L’operazione è una conseguenza della separazione del canale via cavo da Comcast, una delle media company più grandi del mondo, di cui fanno parte diversi canali di notizie.

Negli ultimi mesi Comcast ha deciso di scorporarne alcuni, fra cui appunto MSNBC, che passeranno sotto il controllo di Versant, una società creata appositamente. Il canale NBC News invece rimarrà invece sotto Comcast. Negli ultimi tempi la vicinanza, percepita e oggettiva, fra NBC News (che si presenta come un’emittente molto oggettiva e imparziale) e MSNBC (che invece è molto più apertamente contraria all’amministrazione di Donald Trump, che spesso la attacca pubblicamente) aveva creato tensioni all’interno delle redazioni e nell’azienda. Il cambio del nome è stato quindi anche presentato come un modo per differenziare meglio i due canali.

Un’altra conseguenza della decisione di Comcast di scorporare MSNBC è che il canale avrà una redazione indipendente rispetto a quella da cui avuto origine, pur mantenendo i suoi volti più noti: per questo negli ultimi mesi ha assunto 100 nuove persone, tra cui 40 giornalisti provenienti da Bloomberg, CNN e Politico.