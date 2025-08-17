A Olbia un uomo ha avuto un arresto cardiaco ed è morto dopo che i Carabinieri gli hanno sparato con un taser

A Olbia un uomo è morto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale dopo che i Carabinieri gli hanno sparato con un taser, una pistola a impulsi elettrici. Si chiamava Giampaolo Demartis, aveva 57 anni ed era originario di Bultei, in provincia di Sassari. Nella notte tra sabato e domenica si trovava a Santa Mariedda, un quartiere alla periferia di Olbia: stando alla ricostruzione dei Carabinieri l’uomo era in forte stato di agitazione, aveva aggredito alcuni passanti, e poi anche gli stessi militari intervenuti sul posto per calmare la situazione. Sull’ambulanza ha avuto un arresto cardiaco, ma dovrà essere accertato da cosa è stato causato. La procura di Tempio Pausania ha aperto un’indagine, affidata alla polizia, e nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia.