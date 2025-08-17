È morto a 87 anni l’attore Terence Stamp, noto soprattutto per aver interpretato il Generale Zod in Superman negli anni 70

È morto a 87 anni Terence Stamp, attore britannico di grande fama, diventato molto popolare negli anni Settanta soprattutto per aver interpretato il cattivo di Superman, il Generale Zod. Lo ha confermato la famiglia a Reuters, senza specificare la causa della morte.

Nella sua carriera Stamp ha interpretato molti ruoli diversissimi tra loro. Esordì nel 1962 nel film di Ustinov Billy Budd, tratto dall’omonimo romanzo di Herman Melville, per il quale venne candidato all’Oscar come miglior attore non protagonista e ai Golden Globe come attore emergente. Tra le altre cose interpretò Freddie Clegg, impiegato di banca e rapitore, in Il collezionista di William Wyler, e lavorò molto anche in Italia: recitò insieme a Monica Vitti in Modesty Blaise, la bellissima che uccide, lavorò con Fellini in Tre passi nel delirio e con Pasolini in Teorema.

All’inizio degli anni Settanta, dopo la fine della sua relazione con la modella Jean Shrimpton, si ritirò in India per quasi 10 anni: tornò al cinema nel ruolo che gli ridiede grande popolarità, quello in Superman (1978) e Superman II (1980). Da allora riprese a girare moltissimi film, tra cui Priscilla, la regina del deserto, nel 1994, in cui interpretava una donna trans di nome Bernadette.