La tennista italiana Jasmine Paolini ha battuto Veronika Kudermetova alla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati

La tennista italiana Jasmine Paolini ha battuto per 2 set a 1 (6-3, 6-7, 6-3) la collega russa Veronika Kudermetova alla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, un importante torneo di tennis che si sta giocando negli Stati Uniti. Paolini ha 29 anni e ormai da un paio d’anni è di gran lunga la miglior tennista italiana, stabilmente tra le prime dieci della classifica mondiale (attualmente è nona). Nella finale di lunedì giocherà contro la tennista polacca Iga Swiatek, terza nella classifica mondiale.