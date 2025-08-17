Dopo una latitanza di 6 mesi è stato catturato Alessandro Morra, che nel 2022 tentò una rapina nel caveau di una sede di Mondialpol

Dopo una latitanza durata 6 mesi, sabato la polizia ha catturato Alessandro Morra, che nel marzo del 2022 insieme ad altre 30 persone tentò di assaltare il caveau della sede bresciana di Mondialpol, un’azienda privata che si occupa di gestire la sicurezza di porti e aeroporti.

A febbraio Morra era stato condannato in via definitiva a 12 anni e 6 mesi di reclusione, ma era scappato ed era stato dichiarato latitante. Dopo mesi di indagini e appostamenti, i carabinieri lo hanno rintracciato a Cerignola, in provincia di Foggia. Ora è stato trasferito in carcere per scontare la parte residua della pena: 9 anni, 6 mesi e 25 giorni.