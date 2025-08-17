Il governo dal Canada ha interrotto lo sciopero degli assistenti di volo di Air Canada

Il governo del Canada ha interrotto dopo 12 ore lo sciopero degli assistenti di volo della compagnia di bandiera Air Canada, imponendo un arbitrato vincolante. Il governo nominerà adesso un mediatore per formulare un accordo che entrambe le parti saranno obbligate ad accettare. Gli assistenti di volo chiedevano migliori condizioni economiche, ma difficilmente dagli arbitrati di questo tipo emergono grosse novità favorevoli per i lavoratori: l’arbitrato era non a caso la scelta preferita dalla compagnia.

Sabato l’inizio dello sciopero aveva provocato grosso caos in Canada e in vari altri aeroporti del mondo, con centinaia di voli cancellati. Ci vorranno comunque giorni per riportare la situazione dei voli alla normalità. Air Canada opera circa 700 voli al giorno in 65 paesi, su cui volano in media 130 mila passeggeri.