11 persone sono morte nell’esplosione di una fabbrica di polvere da sparo a Ryazan, in Russia

Undici persone sono morte e più di 100 sono rimaste ferite nell’esplosione di una fabbrica di polvere da sparo nella regione di Ryazan, in Russia. Non è chiaro cosa abbia causato l’esplosione. Il Comitato investigativo russo, l’organo federale incaricato delle indagini sui reati più gravi, ha detto di aver aperto un procedimento penale sull’incidente per verificare eventuali violazioni delle norme di sicurezza industriale.

Secondo l’agenzia di stampa russa Gazeta.ru, l’edificio faceva parte della Elastik, un’azienda fallita nel 2015 che deteneva il monopolio nella produzione di munizioni aeree. Era stato riaperto e acquisito da una nuova società nel 2024.