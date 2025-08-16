La compagnia aerea Air Canada ha sospeso tutte le operazioni per uno sciopero degli assistenti di volo

La compagnia aerea di bandiera canadese Air Canada sabato ha sospeso tutti i voli e interrotto le operazioni a causa di uno sciopero degli assistenti di volo, che sono 10 mila e protestano per avere condizioni migliori nel nuovo contratto collettivo. Air Canada opera circa 700 voli al giorno in 65 diversi paesi, su cui volano in media 130 mila passeggeri. Già nella serata di venerdì, poco prima che lo sciopero cominciasse, la compagnia aveva dovuto cancellare 623 voli. Migliaia di passeggeri – in Canada e negli aeroporti di tutto il mondo – si sono visti il proprio volo cancellato.

Air Canada ha annunciato che tenterà di riprogrammare i voli persi sugli aerei di altre compagnie, ma vista la stagione estiva in cui molte persone usano gli aerei per viaggiare e andare in vacanza, trovare posti liberi è estremamente difficile. Air Canada è inoltre di gran lunga la più grande compagnia del paese, che gestisce da sola più del 40 per cento del mercato: è quindi molto difficile per i passeggeri canadesi trovare alternative.