Celebripost

Questa settimana è stato presentato Io sono nessuno 2, il sequel del film del 2021 con Bob Odenkirk, fotografato alla prima hollywoodiana in un bizzarro completo bicolore (giacca e pantaloni divisi verticalmente in due tonalità); c’erano anche altri membri del cast: Christopher Lloyd, Sharon Stone e Colin Hanks, che assomiglia molto al padre Tom. Denzel Washington e A$AP Rocky erano a New York alla prima di Highest 2 Lowest; Tim Burton, Jenna Ortega ed Emma Myers hanno mimato le tre scimmiette “non vedo, non sento, non parlo” alla presentazione di Mercoledì a Seul, in Corea del Sud; e Jackie Chan, Emma Thompson e Lucy Liu sono stati premiati al festival del cinema di Locarno. Per finire: Zooey Deschanel con mamma, papà e compagno, che vanno insieme a guardarsi un film.