Oggi molti giornali dedicano il titolo di apertura alla telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alcuni leader europei in vista del suo incontro con Vladimir Putin per discutere della guerra in Ucraina, che si terrà in Alaska venerdì. Trova spazio anche il naufragio avvenuto a Lampedusa in cui sono morte almeno 27 persone partite dalla Libia. Tutti i giornali di destra puntano sul caso dei quattro ragazzini che a Milano hanno investito e ucciso una donna con un’auto rubata. Il Sole 24 Ore racconta dei record raggiunti dalla Borsa di Milano, mentre sui quotidiani sportivi si parla ovviamente molto di calciomercato.